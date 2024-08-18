صحيفة بريطانية: تشارلز الثالث يقيل حراس الأمير أندرو لإرغامه على مغادرة القصر الملكي

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر الأمير أندرو سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من أسرة الملك أن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه لمغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرجسون، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية أكتوبر القادم. وبحسبه، فمن الممكن أن يحرم الملك أخيه أيضا من مدفوعات سنوية قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني (5.177 مليون دولار).

وفي وقت سابق من هذا العام ذكرت الصحيفة أن تشارلز الثالث دعا الزوجين للانتقال إلى Frogmore Cottage الذي غادره الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في يونيو 2023.

واندلعت فضيحة حول الأمير البريطاني أندرو بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري. وذكرت وسائل الإعلام في مارس 2023 أن الأمير أندرو دفع تعويضا لجوفري وأنهما توصلا إلى اتفاق ما قبل المحاكمة، لكن أندرو لم يعترف بذنبه. وعلى خلفية الفضيحة حرم قصر باكنجهام الأمير أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية.