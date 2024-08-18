عرض الأرتيست يعود من جديد 20 أغسطس على مسرح الهناجر

يعود العرض المسرحي "الأرتيست" بداية من الثلاثاء المقبل وحتى 28 أغسطس الجاري على مسرح مركز الهناجر للفنون بأرض أوبرا القاهرة، والعرض تأليف وإخراج محمد زكي.

ويناقش العرض المسرحي "الأرتيست"، معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

والعرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وبطولة هايدي عبد الخالق، وفاطمة عادل، وإيهاب بكير، ومحمد زكي، وأحمد الجوهري، ومحمود حلواني، وريم مدحت، وإبراهيم الألفي، وعبدالعزيز العناني، وفيولا عادل، وياسمين عمر، وياسر أبو العينين، ومارتينا هاني، ومحمود الغندور، والديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس ودعاية أحمد الجوهري.

وشارك في التأليف أسماء السيد، ويقوم بدور المخرج المساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، والمخرجان المنفذان هما ياسر أبو العينين وخالد مانشي.

وكان قد شارك "الأرتيست" في الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وحصل على جائزة أفضل ممثلة دور أول لهايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانِ لفاطمة عادل وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ذهبت لياسمين عمر.