الدفاع المدني في غزة: 1760 شهيدا تبخرت جثامينهم بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قال الدفاع المدني في غزة، إنه رصد العديد من التحديات أمام منظمات العمل الإنساني الدولية، مؤكدًا أن «الاحتلال لا يسمح للطواقم بالاستجابة لنداءات الاستغاثة».

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، اليوم الأحد، أن «نحو 1760 شهيدا تبخرت جثامينهم؛ بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا».

وتابع: «هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، لم تستطع الطواقم انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة».

وذكر أن «الطواقم انتشلت أكثر من 35 ألف شهيد وصلوا للمستشفيات منذ بداية الحرب الإسرائيلية»، قائلا إن المواطنين انتشلوا أكثر من 4 آلاف شهيد، جراء إعاقة عمل الدفاع المدني من جانب الاحتلال.

وأشار إلى تنفيذ الطواقم 72 ألف مهمة إنقاذ، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن الاحتلال لا يسمح لطواقم الدفاع المدني بالاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأضاف أن «الاحتلال يرفض عمليات التنسيق لإدخال الطواقم إلى المناطق المقصوفة»، مضيفًا أن مقرات مركبات الدفاع المدني تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي.