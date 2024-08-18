حقق بنك الإسكندرية أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 6.8 مليار جنيه (+99.2 % مقابل الربع الثاني من عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 5.1 مليار جنيه (+115 % مقابل الربع الثاني من عام 2023).

احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 21.4 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 22.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 28.55% نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة ضعف النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 182.6 مليار جنيه (+12.7% مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 12.4% (مقابل 2023) ليصل إلى 71.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 148.6 مليار جنيه (+11.4% مقابل 2023).

وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.

على جانب آخر، ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل إلى 0.9٪ (-0.2 % مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 298 مليون جنيه مصري (منخفضا بنحو 400 مليون جنيه مقابل الربع الثاني من عام 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.

تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال بناء قاعدة قوية من عملاء التجزئة نتيجة أدت إلى زيادة محفظة الودائع والتي تمثل 148.6 مليار جنيه (+11.4% مقابل ديسمبر 2023) مع الحفاظ على نسبة الودائع مقابل القروض دون تغيير تقريبا عند (43.7% مقابل 43.8% في ديسمبر 2023).

ارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 9.8 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+66.2٪)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+44.3٪)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2.2 مليار جنيه (+23.3٪ مقابل الربع الثاني من عام 2023).

• أبرز مؤشرات الربع الثاني

• صافي أرباح الفترة: 5.1 مليار جنيه (115% مقابل الربع الثاني من عام 2023)

• صافي الربح قبل الضرائب: 6.8 مليار جنيه ( 99.2+% مقابل الربع الثاني من عام 2023)

• صافي الدخل: 9.8 مليار جنيه (+ 64 % مقابل الربع الثاني من عام 2023)

• إجمالي الأصول 182.6مليار جنيه (+12.7 % مقابل ديسمبر2023)

• إجمالي ودائع العملاء: 148.6 مليار جنيه (+11.4 % مقابل ديسمبر 2023)

• إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء: 71.9 مليار جنيه (+12.4 % مقابل ديسمبر 2023)

• نسبة معيار كفاية راس المال: 28.55% (-2.9% مقابل ديسمبر 2023)