حزب شولتس وحزب الخضر لا يستبعدان الدخول في ائتلافات مع حزب فاجنكنشت

صرحت زاسكيا إسكين رئيسة حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وأوميد نوريبور رئيس حزب الخضر الألماني بأنهما لا يستبعدان دخول حزبيهما في ائتلافات حاكمة مع حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على مستوى الولايات.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت إسكين إنه باستثناء الاستبعاد الواضح لأي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فإن قرارات الدخول في ائتلافات حكومية "هي مسألة تخص بالأساس فروع الحزب في الولايات".

وأضافت أن مسؤولي فروع الحزب في الولايات "ليسوا بحاجة إلى نصيحتنا في هذا الشأن، فهم سيتخذون قرارهم بعد الانتخابات بناءً على التشكيلات المتاحة".

تجدر الإشارة إلى أن ولايات ساكسونيا وتورينجن وبراندنبورج (جميعها تقع في شرق ألمانيا) ستنتخب برلمانا جديدا في سبتمبر المقبل.

وفي ذات السياق، أعرب نوريبور عن رأي مشابه في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" تلقى فيها أسئلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نوريبور: "أعضاء حزبي يقررون محلياً بشأن تحالفاتهم الحكومية، بما في ذلك مسألة كيفية التعامل مع حزب السيدة فاجنكنشت."

لكنه وصف في الوقت نفسه الفوارق بين حزب الخضر وحزب "فاجنكنشت" بأنها كبيرة جداً. وأضاف: "وحقيقة أن السيدة فاجنكنشت جعلت مسألة سياسية خارجية مثل أوكرانيا شرطاً للدخول في تحالف في أي برلمان محلي، تُظهر مدى عدم جدية هذا الأمر." كما استبعد نوريبور الاحتمال الذي يشير إلى عدم تمكن حزب الخضر من دخول أي برلمان من برلمانات الولايات الثلاث بعد الانتخابات.

وصفت إسكين ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم على مستوى ألمانيا بقيادة شولتس (ويضم الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) والذي شهد مؤخراً نقاشات حادة حول إدخال تحسينات على مشروع موازنة العام المقبل، بأنه "حكومة قوية". وقالت أيضاً: "نحن الآن نقود حكومة، وهي تحالف غير عادي حقاً كما أنه ليس سهلاً أيضًا." وصرحت إسكين بأنها لا يساورها أي شك في ترشح شولتس للمستشارية مرة أخرى، وقالت:" أولاف شولتس هو مستشارنا، وسيكون أيضاً مرشحنا لمنصب المستشار."

أما نوريبور، فلم يشأ أن يدل بتصريحات محددة في هذا الشأن، لكنه دافع عن احتمال تقديم حزب الخضر مرشحا لمنصب المستشار دون أن يؤكد أن هذا المرشح المحتمل سيكون روبرت هابيك نائب المستشار الألماني حاليا.

وأثنى نوريبور على زميليه في الحزب هابيك (الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك وقال: "الأحزاب الأخرى تود أن يكون لديها شخص مثل روبرت هابيك. هو لدينا بالفعل، وهذا امتياز كبير."

وكان نوريبور قال في المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني عن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في خريف 2025:" كل شيء لا يزال ممكناً".