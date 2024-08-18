قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة.

وذكرت الوكالة، اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية في غزة والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسئولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وأشارت إلى أنه تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ إسرائيل بهذا الأمر أيضا.