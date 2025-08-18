روسيا: إحباط مخطط أوكراني لتفجير جسر القرم

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة من جانب الاستخبارات الأوكرانية، لتفجير سيارة مفخخة على جسر القرم، كان من المقرر أن يقودها انتحاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن الجهاز قوله في بيان اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال جميع المتورطين في إدخال السيارة المفخخة إلى روسيا.

وأردف الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لشن هجوم إرهابي على جسر القرم، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات".

وأضاف الجهاز: "تبين أن السيارة التي تحمل العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وصلت إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، وقد عبرت الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الدولية، في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار في شاحنة نقل سيارات يقودها سائق خاص".

وشدد الجهاز في بيانه على أنه "رغم كل حيل الإرهابيين الأوكرانيين، نجح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في كشف مخططاتهم بسرعة، وتحديد وتفكيك العبوة الناسفة، المخبأة بعناية في سيارة "شيفروليه فولت"، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في إيصالها إلى أراضي بلدنا".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 14 يوليو الماضي، إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يعدّ له، ضد أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الروسية، في جمهورية القرم.