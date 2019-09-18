إصابة 12 شخصا واستمرار الاشتباكات في مدينة بشرق أفغانستان

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن 12 أصيبوا في هجوم استهدف مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننكارهار، شرقي أفغانستان.

وأوضح عضوا المجلس الإقليمي علي محمد وسهراب قدير، إنه في أعقاب تفجير انتحاري بالقرب من مركز توزيع بطاقات الهوية الوطنية الأفغانية، اقتحم أربعة مسلحين، على الأقل، المبنى الحكومي، حيث اندلعت معركة بالأسلحة النارية.

وأوضح المسؤولان أن المعركة لا تزال مستمرة بين قوات الأمن و المسلحين بعد أربع ساعات من بدايتها، وقالا إن المصابين يضمون موظفي حكومة وسكانا محليين.

ووفقا للمسؤولين، قتل حتى الآن واحد من المسلحين، في حين يواصل الثلاثة الآخرون المعركة ضد رجال الأمن.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية إن اثنين من المسلحين قد لقيا حتفهما.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن جماعة طالبان وتنظيم الدولة (داعش) لهما وجود كثيف في أجزاء من إقليم ننكارهار.

وهناك مخاوف من سقوط قتلى، لكن لم يتسن الاتصال بالمسؤولين على الفور للتعليق.

ووقع الحادث بالقرب من مركز توزيع بطاقات الهوية الوطنية الأفغانية، طبقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية. وأضاف أن قوات الامن طوقت المنطقة وتحاول إنقاذ الموظفين، الذين كانوا عالقين في المبنى.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.