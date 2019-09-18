رئيس أركان الجيش الجزائري يأمر بحجز وتغريم حافلات نقل المتظاهرين للعاصمة

أعلن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، أنه تم إصدار "تعلیمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم" لمنع نقل المتظاهرين إلى العاصمة بغرض التّظاهر.

وأضاف الفريق صالح في خطاب ألقاه بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست اليوم الأربعاء "قد لاحظنا میدانیا أن ھناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السیئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكھا الخطیر والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنین، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنین يتم جلبھم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بھدف تضخیم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغیر بريئة تتبناھا ھذه الأطراف".

وتابع الفريق صالح قائلا إن "الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري".

واستطرد الفريق صالح قائلا "قدأسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

وعاد رئيس أركان الجيش للحديث عن مؤامرة تستهدف الجزائر قائلا "أود في البداية أن أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية".

وأضاف الفريق صالح "إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة".