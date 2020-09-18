 سامو زين يبدأ تصوير أحدث أفلامه «اللغز» - بوابة الشروق
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سامو زين يبدأ تصوير أحدث أفلامه «اللغز»

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:39 م

بدأ الفنان سامو زين تصوير أحداث فيلمه الجديد "اللغز" اسم مؤقت، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية العام القادم.

ونشر سامو صورة له من كواليس التصوير عبرحسابه بموقع فيسبوك معلقا: " بسم الله الرحمن الرحيم .. اللغز اسم مؤقت 2021".

ومن جهة أخرى، يستعد سامو لطرح أغنية جديدة بعنوان "الغزال"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات فاطمة أحمد، ومن ألحان وتوزيع أكرم عادل.

وكشف سامو مؤخرا عن تحضيراته لإحياء حفل غنائي اون لاين خلال الأيام المقبلة، والذي سيتم بثه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

بسم الله الرحمن الرحيم 2021 inchalah 🎬 🎬🎬 the #puzzle ٢٠٢١ أن شاء الله 🎬 🎬🎬 ( اللغز# . اسم مؤقت ) #سينما #قريبا...

تم النشر بواسطة ‏‎Samo Zaen‎‏ في الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

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