سامو زين يبدأ تصوير أحدث أفلامه «اللغز»

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بدأ الفنان سامو زين تصوير أحداث فيلمه الجديد "اللغز" اسم مؤقت، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية العام القادم.

ونشر سامو صورة له من كواليس التصوير عبرحسابه بموقع فيسبوك معلقا: " بسم الله الرحمن الرحيم .. اللغز اسم مؤقت 2021".

ومن جهة أخرى، يستعد سامو لطرح أغنية جديدة بعنوان "الغزال"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات فاطمة أحمد، ومن ألحان وتوزيع أكرم عادل.

وكشف سامو مؤخرا عن تحضيراته لإحياء حفل غنائي اون لاين خلال الأيام المقبلة، والذي سيتم بثه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".