ديوكوفيتش يهزم كراينوفيتش ويتأهل لدور الثمانية ببطولة روما لتنس الأساتذة

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تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على مواطنه فيليب كراينوفيتش 7 / 6 (9 / 7) و6 / 3، اليوم الجمعة، ليصعد لدور الثمانية ببطولة روما لتنس الأساتذة.

وقال ديوكوفيتش :"شهدت المجموعة الأولى معركة عظيمة".

وأضاف :" كنا نسير بشكل متقارب للغاية كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل عكسي ولكنها كانت أحد المجموعات الطويلة التي لعبتها".

وأنهى ديوكوفيتش، الذي يسعى للفوز بلقبه السادس والثلاثين في بطولات الأساتذة لتحطيم الرقم القياسي، المباراة في ساعتين وسبع دقائق.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية غدا السبت مع الألماني دومينيك كويبفير ، الذي تغلب على الإيطالي لورينزو موسيتي /18 عاما/ 6 / 4 و6 / صفر.

وأصبح موسيتي، المصنف 249 على العالم، أول لاعب مولود في 2002 يفوز بمباريات تابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أمام منافسين لديهم خبرة مثل ستان فافرينكا وكي نيشيكوري.

وعلق ديوكوفيتش على موسيتي قائلا :" كان مذهلا للغاية".

وأضاف :"إنه لاعب يجب النظر إليه في الأعوام المقبلة وسيكون كويبفير قويا لذلك، أتمنى أن أتعافى وأبدأ مباراة جديدة عن التي بدأتها اليوم".

وتغلب رافايل نادال، حامل اللقب والفائز بالبطولة تسع مرات، على الصربي دوسان لايوفيتش 6 / 1 و6 / 3.

وسيواجه نادال، الفائز بـ19 بطولة من البطولات الأربع الكبرى، الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في الدور التالي بعدما تغلب على البولندي هوبرت هوركاز 3 / 6 و6 / 2 و6 / 4.

كما صعد البلغاري جريجور ديميتروف والإيطالي ماتيو بيريتيني إلى دور الثمانية ، بعدما حققا الفوز اليوم الجمعة في مباراتيهما بالدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وحول ديميتروف تأخره بمجموعة أمام الإيطالي يانيك سينر /19 عاما/ إلى الفوز 4 / 6 و6 / 4 و6 / 4 كما تغلب بيريتيني المصنف الرابع للبطولة على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7 / 6 (7 / 5) و7 / 6 (7 / 1).

ويلتقي ديميتروف مع الكندي دينيس شابوفالوف، الذي تغلب على الفرنسي هوجو هومبير 6 / 7 (5 / 7) و6 / 1 و6 / 4.

ويلتقي بيريتيني مع النرويجي كاسبر رود ، الذي تغلب على مارين سيليتش 6 / 2 و7 / 6 (8 / 6).

ويستأنف رافايل نادال حملته في روما في وقت لاحق من اليوم عندما يواجه الصربي دوسان لايوفيتش.