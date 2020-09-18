وزير النفط العراقي يدعو دول أوبك وحلفاءها إلى الالتزام بخفض الإنتاج

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مساء اليوم الخميس أن نسبة التزام الدول المنتجة للنفط الخام باتفاق خفض الإنتاج لشهر أغسطس الماضي بلغ 102 %.

وجدد الوزير العراقي في تصريح صحفي بعد اختتام الاجتماع الثاني والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المنتجة للنفط /أوبك/ والدول المتحالفة معها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "حرص الدول المنتجة للنفط من داخل /أوبك/ والمنتجين المتحالفين معها من خارج المنظمة على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، والعمل على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية، وصولا للأهداف المخطط لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية جراء انتشار فيروس كورونا".

وقال الوزير العراقي "إن اللجنة الوزارية رحبت بالتزام الدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين معها باتفاق خفض الإنتاج، حيث بلغت نسبة الالتزام لشهر أب / أغسطس الماضي، بحسب المصادر الثانوية المستقلة 102% وهي نسبة جيدة تؤثر إيجابا على واقع السوق النفطية".

وأوضح أنه تم التأكيد خلال "الاجتماع على المنتجين بالالتزام الكامل بالاتفاق وفق النسب المعلن عنها، وتعويض الكميات غير المخفضة للفترة الماضية".

من ناحيته، قال المدير العام لشركة تسويق النفط الخام العراقية /سومو/ علاء الياسري "إن اجتماع اليوم تناول استعراض التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، وتمت مناقشة التطورات في السوق النفطية للفترة التي أعقبت الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 19 أب/أغسطس الماضي ومناقشة التوقعات لفترة الربع الأخير للعام الحالي 2020".

وأضاف "كما تم استعراض معدلات الإنتاج لشهر آب /أغسطس الماضي للدول المنتجة الأعضاء والمتحالفين معها من خارج منظمة /أوبك / وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة من 15 إلى 19 تشرين أول/ أكتوبر القادم".