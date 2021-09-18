وكيل الأوقاف عن تصوير جثة المتوفى: القيم تندثر بسبب هوس التريند

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك الكثير من القيم التي بدأت في الاندثار بسبب ما أسماه "هوس التريند واللايك والشير".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، في معرض إجابته على سؤاله عن حكم تصوير المتوفى وضحايا الحوادث.

وأضاف أبو عمر أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرّمه وأعلى من شأنه لمجرد إنسانيته، مؤكدًا أن التكريم لا يقتصر فقط على فترة الحياة، لكن حرمة الإنسان حيًّا كحرمته ميتًا.

وتابع: "ما يتأذى منه الأحياء يتأذى منه الأموات.. سيدنا النبي كان يقف إذا مرت عليه جنازة حتى لو كانت لشخص غير مسلمم؛ تقديرًا لهذه الروح الإنسانية".