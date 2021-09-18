كيروش يعرض خدمة جديدة على اتحاد الكرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اصطحب أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، في جولة تفقدية لمبنى الاتحاد والمنتخبات الوطنية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، الذي دخل مراحله النهائية.

وأبدى المدير الفنى للمنتخب سعادته بالمشروع، باعتباره مجمع رياضى متخصص فى كرة القدم، مبديًا استعداده ليتولى بنفسه مع مساعديه تحديد مكونات صالات الإعداد البدنى المتخصص فى كرة القدم وفق أحدث المستويات العالمية.

كما اطّلع كيروش على جناح المنتخب الأول بالمبنى الذي يتكون من 45 غرفة، وحضر الجولة فريق عمل المشروع، بقيادة الدكتور مصطفى عزام.

وتولى كيروش المسؤولية الفنية لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري، الذي تمت إقالته عقب تعادل الفراعنة مع الجابون في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.