بعد توقيعها شراكة مع مجموعة أبوغالى موتورز

«جيلى الصينية» تستعد لطرح موديلات جديدة فى السوق المصرية

وقعت مجموعة جيلى أوتو الصينية لتصنيع السيارات، اتفاقية شراكة مع مجموعة أبوغالى موتورز المصرية، بهدف إطلاق مجموعة جديدة من موديلات جيلى المزودة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة التى تعمل بالطاقة الجديدة، والقيادة الذاتية، والتقنيات التى تعمل بالأقمار الصناعية، لتحقيق آفاق المستقبل فى مجال التنقل، وتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء فى مصر.

وتخطط جيلى أوتو فى المستقبل للاستمرار فى إثراء مختلف المنتجات والسيارات فى السوق المصرية لتضمن موديلات SUV من الفئة B والفئة C، هذا بجانب السيارات السيدان التى تتميز بتقنيات القيادة الذكية.

وفى اغسطس الماضى، أعلنت جيلى أوتو عن إقامة شراكة رسمية للتعاون مع مجموعة أبوغالى، وذلك بعد بعد إعلان مجموعة غبور أوتو عن عدم تجديد عقد وكالة العلامة الصينية التى استمرت تحت رايتها لأكثر من 9 سنوات.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد أبوغالى، عضو مجلس إدارة مجموعة أبوغالى موتورز، والسيد مايكل سونج، الرئيس التنفيذى لشركة جيلى أوتو العالمية للسيارات، بحضور المحاسب ماهر أبوغالى، رئيس مجموعة أبوغالى موتورز.

وقال المهندس محمد أبوغالى، عضو مجلس إدارة مجموعة أبوغالى موتورز، إن توقيع تلك الشراكة الاستراتيجية مع جيلى أوتو جروب، إحدى أهم التكتلات الصناعية الصينية، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة هائلة فى البنية التحتية، وانعكس ذلك مباشرة على حجم سوق السيارات المصرية، وشجع العديد من الشركات العالمية والمصرية العاملة فى قطاع السيارات على الاستثمار فى مصر.

ومن جانبه، قال مايكل سونج، الرئيس التنفيذى لشركة جيلى أوتو، إن مصر تمتلك فرصا رائعة للاستثمار والنمو فى قطاع السيارات، هذا بالإضافة إلى نظام متكامل لتصنيع السيارات. موضحًا أن لديها ثقة كبيرة فى مستقبل قطاع السيارات فى السوق المصرية.

وأضاف سونج، أن مصر تعتبر أحد أهم الأسواق العالمية، وتسعى جيلى لتأسيس شراكة قوية فى السوق المصرية، ينتج عنها نجاحات كبيرة للشركتين، ونخطط لإطلاق موديلات فائقة الجودة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء فى مصر.

وقال المهندس تامر قطب المدير التجارى لمجموعة أبوغالى موتورز، إنه تم إطلاق شركة أبوغالى فاينانس التى تقدم حلولا تمويلية فريدة ومتكاملة للأفراد فى السوق المصرة، لشراء سياراتهم المفضلة فى أسرع وقت وبأقل الإجراءات الممكنة التى يتم القيام بها على نحو رقمى كامل.

وتعتبر جيلى إحدى أهم الشركات الصينية فى قطاع صناعة السيارات ونجحت المجموعة فى تحقيق أعلى مبيعات سيارات الركوب للعام الرابع على التوالى، وتخطى إجمالى مبيعات الشركة أكثر من 10 ملايين وحدة فى 2020.