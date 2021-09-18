 بن زايد وبارزاني يبحثان في لندن التطورات في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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بن زايد وبارزاني يبحثان في لندن التطورات في الشرق الأوسط

أبو ظبي/ لندن - د ب أ
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 11:39 ص
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحث بن زايد، على هامش زيارته لبريطانيا، مع بارزاني علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

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