جامعة بنها: قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالكليات

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعين الدكتور عصام حسنى محمد عبد الحليم الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وتكليف الدكتورة نهى سليمان عبد الحفيظ السرتى الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية بكلية العلاج الطبيعي القيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة أميمه محمود محمد حسن الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشرى رئيسا لمجلس القسم بالكلية ، وتعين الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بالكلية .

كما تم تعين الدكتور حمدى محمد على محمود الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية .

وشملت القرارات قيام الدكتور الأنصاري حسن محمد النيدانى الأستاذ المتفرغ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم قانون المرافعات بالكلية ، وقيام الدكتور أحمد محمد محمد البغدادى الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بالأشراف على مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بالكلية

وقيام الدكتور محمود عبد الغنى فريد الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، بأعمال رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بالكلية .