نيقولا معوض يفوز بجائزة التميز في حفل موركس دور عن أحدث أعماله العالمية

حصل النجم نيقولا معوض على جائزة التميز عن أحدث أعماله العالمية وذلك في حفل موركس دور والذي يعد واحدًا من أضخم مهرجانات توزيع الجوائز بالوطن العربي، وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الأحد 16 سبتمبر في لبنان.



وكان نيقولا معوض قد شارك في عام 2023، في الفيلم العالمي الأميركي His Only Son، وحصل على ردود أفعال واسعة على مستوى النقاد والجماهير، كما حقق نيقولا معوض نجاحًا كبيرًا بشخصية كرم في مسلسل الثمن، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب.

ويواصل نيقولا معوض حاليا تصوير مسلسل الحشاشين والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024، ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل لشخصية عمر الخيام، المسلسل من إخراج بيتر ميمي.

ويجانب نيقولا معوض يقوم ببطولة المسلسل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ومن المقرر الكشف عن باقي أبطال المسلسل قريبًا، الحشاشين سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال.