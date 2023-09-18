تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بالعزاء لأسرة الفنان أشرف مصيلحي الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد: «نعزي أنفسنا في وفاة أشرف مصيلحي.. ربنا يصبرنا جميعا».

وأضاف زكي أنه فور تلقيه خبر وفاة مصيلحي، تحرَّك على الفور صوب المستشفى، لإنهاء الإجراءات، موضحا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد تشييع الجنازة ومراسم تلقي العزاء.



وتوفي مساء الأحد، الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، حيث ظل لفترة طويلة على جهاز التنفس الصناعي.

وسبق أن كشفت المخرجة منال الصيفي، تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي الصحية، قائلة إن الحالة في تدهور، ووصفت ذلك بالأمر المتوقع كونه كان يعاني من ورم خبيث في المخ.