أجرى محافظ أسوان أشرف عطية، جولة مفاجئة بمستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة السيل؛ للوقوف على أسعار الأسطوانات المنزلية.

وأعطى توجيهاته بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بطرح أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 80 جنيها، من خلال سيارات الشركة لتصل مباشرة ليد المستهلكين دون وسيط.

وكلف المحافظ مديرية التموين، بتشديد الرقابة على عربات السريحة لإلزامهم بعدم المغالاة ورفع سعر الأسطوانة عند هامش الربح المقرر له وفقاً للضوابط المنظمة لآلية التوزيع، مع الضرب بيد من حديد لأى مخالف أو متلاعب فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات الرادعة.

كما وجه عطية أثناء جولته مسئولى الوحدة المحلية برفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين، بجوار مزلقان السيل، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيط المنطقة.

فيما تفقد أشرف عطية سير العمل بمشروع تغطية مصرف السيل، موجها المسئولين بالإسراع بمعدلات التنفيذ، مع العمل على إزالة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة، وخاصة أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 مترا من إجمالى المستهدف تغطيته بطول 2530 مترا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 365 مليون جنيه وذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين أثناء جولته، حيث وجه المسئولين بسرعة تلبية مطالبهم على الوجه الأكمل.