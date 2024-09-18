كولو كولو يتعادل مع ريفر بليت في كأس ليبرتادوريس

تعادل كولو كولو التشيلي على أرضه 1-1 أمام ريفر بليت، ليترك الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات في مواجهة ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، التي ستحسمها مباراة الإياب المقررة إقامتها الأسبوع المقبل في بوينوس أيرس.

افتتح ريفر التسجيل بهدف سجله جيرمان بيتزيلا في نهاية الشوط الأول (ق43)، وفي مباراة أقيمت فجر الأربعاء على ملعب مونومنتال في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وأدرك كولو كولو التعادل في الشوط الثاني عبر كارلوس بالاسيوس (ق61)، وأنهى الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد قلبي الدفاع باولو دياز (لاعب ريفر بليت) وماكسيميليانو فالكون (ق90).

وجاءت تسديدة بالاسيوس داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من فيدال، وتحقق التحكيم عبر الفيديو (الفار) من صحة الهدف مستبعدا أن يكون قد جاء من تسلل، كما ظن الحكم في بداية الأمر.

وانتهت المباراة بأجواء متوترة شهدت شجارا، وانتهى الأمر بطرد قلب الدفاع الأوروجوائي ماكسيميليانو فالكون لاعب كولو كولو، وكذلك التشيلي بابلو دياز مدافع الريفر.

وبالتعادل خارج أرضه، خطا الفريق الأرجنتيني خطوة مهمة في الطريق للتأهل لنصف نهائي البطولة القارية، ومن المقرر أن تحسم النتيجة في مباراة الإياب المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في بوينس أيرس.

وسيواجه الفائز بهذه المواجهة في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس المنتصر من اللقاء الذي يجمع بين البرازيليين أتلتيكو مينيرو وفلومينينسي.