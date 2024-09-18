تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3465 جنيها، مقارنة بـ3475 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2970 جنيها، كما انخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3960 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 27720 جنيها، مقابل 27800 جنيه فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لقرار الفدرالي الأميركي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بتنفيذ أول عملية خفض للفائدة في نحو 4 سنوات.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستويات 2593 دولارا للأونصة.

كما تترقب الأسواق تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول، بعد قرار الفائدة لمحاولة الوقوف على المسار المستقبلي لها حتى نهاية العام الجاري.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثماراً مفضلاً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، توقع غولدمان ساكس أن تسجل أسعار الذهب مستويات 2700 دولار للأونصة بحلول بداية 2025. وأشار البنك إلى أن التغيرات في معدلات الفائدة ستواصل قيادة التقلبات في أسعار الذهب على الرغم من مستويات الطلب القوية من البنوك المركزية.

وفي هذا السياق، استبعد بلاك روك أن تكون تخفيضات الفائدة عميقة كما يتوقع سوق السندات بسبب مرونة الاقتصاد واستمرار التضخم العنيد.