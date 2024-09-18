قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية أدت إلى إصابة ما يزيد عن 3000 شخص.

وبحسب ما نشرته قناة «mtv» اللبنانية، صباح الأربعاء، أكد الأبيض، وقوف الوزارة إلى جانب المرضى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تقدم الرعاية الكاملة للجميع.

وأشار إلى أن «الوزارة تعتزم إصدار الأرقام الدقيقة للجرحى عند الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)».

ونوه أن «هناك أكثر من 200 إصابة في العناية المركزة»، مضيفًا: «هناك حالات بتر خصوصاً في اليد وعدد الشهداء إلى ارتفاع وننتظر التحقّق من الأرقام».

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب الآلاف، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.

وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل مسئولية هذه الانفجارات. ومع ذلك، لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي بشأن الحادث.