دوجاريك: ما يجري في غزة والضفة الغربية يُبعدنا عن حل الدولتين

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن المنظمة الأممية تدرك تماما الوقائع الميدانية في قطاع غزة.



وأضاف دوجاريك: "الأمين العام يدرك تماما أن استمرار القتال في غزة والوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة يبعدنا عن مسار حل الدولتين".

وشدد على أنهم لن يسمحوا للوقائع الميدانية بأن تقوض الجهود والآمال في تحقيق المستقبل الذي يريدون رؤيته.

هذا، وأعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات المتواصلة التي تشنها إسرائيل على غزة تسببت في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، بأن الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر جديدة بإجلاء قسري للسكان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وذكر دوجاريك أن "آلاف الأشخاص يحاولون الفرار وسط استمرار القتال"، مستطردا بالقول: "وكما يمكنكم أن تتخيلوا وتروا، الطرق مزدحمة، والناس جياع، والأطفال يعانون من صدمات نفسية".

وأكد أن الشركاء الميدانيين للأمم المتحدة الذين يراقبون حركة السكان رصدوا نزوح نحو 40 ألف شخص جنوبا يومي الاثنين والثلاثاء، لافتا إلى أنه منذ منتصف أغسطس اضطر نحو 200 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى السير لساعات طويلة للفرار من مناطقهم.

كما أشار المتحدث إلى تحذير صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الهجمات الإسرائيلية تدفع النساء للولادة في الشوارع من دون مستشفيات أو أطباء أو مياه نظيفة.

وأوضح أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يُقدّر أن 23 ألف امرأة في غزة محرومات من الرعاية اللازمة، وأن نحو 15 طفلا يولدون كل أسبوع من دون تلقي أي مساعدة طبية.