السفارة الروسية: نتابع قضية بوستوفوي بعد توقيفه مجددًا بأمريكا

أكدت سفارة روسيا في واشنطن أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الروسي دينيس بوستوفوي الذي أعادت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية توقيفه رغم قرار قضائي سابق يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.



وأوضحت السفارة في تصريح لوكالة "تاس" أنها على دراية بقضية احتجاز بوستوفوي مرة أخرى من قبل هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية لمخالفته شروط الإقامة، وذلك بعد اتهام سابق له في عام 2024 بانتهاك نظام الرقابة على الصادرات وضع على أثره قيد الإقامة الجبرية، مؤكدة أنها "تتابع تطورات القضية عن كثب وبشكل مستمر".



وكانت محكمة في واشنطن قد وافقت مطلع سبتمبر على نقل بوستوفوي من الحبس في مقاطعة كولومبيا إلى الإقامة الجبرية في ولاية فلوريدا وكان من المقرر أن يقضيها في منزل صديقه بالولاية قبل بدء محاكمته. غير أن محاميه، وليام كوفيلد، أوضح للوكالة أن موظفي هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية تدخلوا قبل تنفيذ القرار، حيث قاموا في 11 سبتمبر بنقله من السجن إلى مركز احتجاز تابع للهيئة في مدينة فارمفيل بولاية فيرجينيا.

وأشار المحامي أبى أن موكله "لا يتمتع حاليا بأي وضع قانوني"، مضيفا: "سيتم الآن عرضه أمام قاضي هجرة، وهو أيضا قاضٍ إداري. سنواصل السعي لإطلاق سراحه من الحجز لدى هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، ونأمل أن تُعقد جلسة النظر في طلب الكفالة المقدمة خلال الأسبوعين القادمين".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في 16 سبتمبر 2024 أن بوستوفوي اعتُقل في مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا، ووجّهت له اتهامات بـ"خرق نظام الرقابة على الصادرات، والتهريب، ومحاولة غسل الأموال". ووفق الرواية الأمريكية، فإن بوستوفوي "قام بتصدير تقنيات مزدوجة الاستخدام إلى روسيا"، يُزعم أنها "قد تُستعمل في العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا".