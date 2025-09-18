قيادي في حزب الله اللبناني: لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة

دعا رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش، اليوم الخميس، الحكومة لعدم استدراج الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية.

وقال دعموش، خلال لقاء علمائي أقيم في بيروت اليوم:"لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني".

وأكد أن "الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش والحوار، وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح، لن ينطلي على أحد".

ورأى أن الحكومة راهنت على وهم زرعه الأمريكي والإسرائيلي في عقولهم بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، وأنه يمكنهم من خلال القرارات والضغوط والاعتداءات والتهديد بحرب مدمرة أن يُخضوا المقاومة وأن يفرضوا عليها الاستسلام والانصياع لقراراتهم وللإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف: "إنهم فوجئوا بصلابة موقف المقاومة والثنائي الوطني، وفوجئوا أكثر بحجم الإصرار والتشبث بسلاحها من بيئة المقاومة، ولذلك تم تجميد وكبح اندفاعة الحكومة لتخريب البلد".

وشدد الشيخ دعموش، على أن "من يراهن على أن المقاومة يمكن أن تستسلم بالضغوط والتهديدات، فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر".

وقال: "إننا لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأمريكا وإسرائيل، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش يسهل استباحته من الخارج والداخل".

واعتبر الشيخ دعموش، أن "العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وفي كل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية".