كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن منصة «حدشوت بزمان» العبرية، أن الكمين أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 8 آخرين بجراح وُصفت بعضها بالخطيرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة يعتبرها الاحتلال «آمنة» لجنوده.

وأشارت المنصة إلى أن القتلى والمصابين نُقلوا إلى مستشفيات الداخل المحتل، فيما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا على نشر تفاصيل إضافية حول الحادثة التي وصفتها بـ«الصعبة».

وتداولت منصات عبرية صورًا للمركبة العسكرية التي استهدفتها المقاومة بالعبوة الناسفة جنوب القطاع.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الأربعاء، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، قصف تجمعات لجيش الاحتلال بعدد من صواريخ 107 ملم جنوب خانيونس.

في حين أكدت سرايا القدس – الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – تدمير آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط القطاع، بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع «ثاقب برميلية».

من جانبها، أفادت منصات عبرية بهبوط مروحية إنقاذ عسكرية في مستشفى «بلينسون» بالداخل المحتل لنقل المصابين.