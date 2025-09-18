أمريكا تنهي اتفاقا لمكافحة التضليل الإعلامي مع التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انسحبت الولايات المتحدة، من مذكرة تفاهم كانت وقعتها مع جمهورية التشيك؛ لمكافحة التضليل الإعلامي بشكل مشترك، بحسب ما نقلته إذاعة التشيك عن تأكيد صادر عن وزارة الخارجية التشيكية.

وأفادت محطة "راديو براغ" الإذاعية التشيكية، اليوم الخميس، بأن الخطوة تأتي في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعتبر مبادرات مكافحة التضليل الإعلامي، رقابة.

وأرسلت واشنطن، مذكرة رسمية إلى براغ في الأول من سبتمبر الجاري؛ لتخبرها فيها بالقرار.

وجرى توقيع المذكرة في الأساس خلال شهر مايو عام 2024، من جانب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنتوني بلينكن، ونظيره التشيكي يان ليبافسكي (سبولو)، الذين أكدا الخطر الذي تشكله دعاية الكرملين.

ورفضت الدوائر الدبلوماسية في التشيك، التعليق على الأمر باستثناء الإقرار باستلام المذكرة الأمريكية.