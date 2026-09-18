رئيس نادي النصر: ما حدث بعد مباراة طنطا «نرفزة ملعب»

كشف هشام قطب، رئيس نادي النصر، تفاصيل الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام طنطا، وما أعقبها من مشاجرة بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن ما حدث جاء نتيجة «نرفزة ملعب».

وقال قطب، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة «Modern MTI» الفضائية: «تم استقبالنا بشكل جيد من مسؤولي طنطا، وكانت هناك روح رياضية جيدة، وبعد المباراة قمت بمصافحته بشكل طبيعي».

وأضاف: «كنت أتمنى أن تسود الروح الرياضية بين اللاعبين، وما حدث بعد اللقاء كان بسبب نرفزة الملعب».

وتابع: «تعرض الجهاز الفني واللاعبون للاعتداء من جانب أمن نادي طنطا، وكان يجب على أفراد الأمن تهدئة الأمور بدلًا من الاعتداء على لاعبي فريق النصر والمدير الفني».

وأوضح رئيس نادي النصر: «هناك صور كثيرة للأحداث والمشاجرة التي وقعت بعد اللقاء، وطلبنا أيضًا تقريرًا من الجهاز الفني حول المشاجرة وأسبابها وتفاصيل ما حدث».

وشدد قطب على أن إدارة النادي ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي لاعب يثبت خروجه عن النص، قائلًا: «سأقوم باتخاذ أي إجراءات ضد أي لاعب خرج عن النص، فنحن نادٍ كبير، والعلاقة مع طنطا محترمة، وستكون هناك إجراءات صارمة ضد أي عنصر تجاوز بعد اللقاء».

وأكمل: «ننتظر تقرير مدير الكرة حول تلك الأحداث».

واختتم هشام قطب تصريحاته قائلًا: «تعرضت للسباب من جانب جماهير طنطا بعدما حاولت النزول لمنع تلك الأحداث، وطلبت من الأمن الموجود إنهاء الأزمة وتجميع لاعبي فريقي في وسط الملعب وفض المشاجرة».