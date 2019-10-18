خبير اقتصادي لبناني: الشعب فقد ثقته في حكومة الحريري

قال الدكتور جهاد الحكيم خبير الشئون الاقتصادية، إن لبنان يعاني من مشكلات البطالة المتفاقمة، لافتًا إلى أنه بعد فرض الضرائب على الشعب اللبناني أصبح المواطن يشعر أن قدرته الشرائية بدأت تتآكل خاصة بعد فترة الركود الاقتصادي مما دفعهم للتظاهر ضد حكومة الحريري.

وأضاف الحكيم خلال لقاء له في قناة الغد، أن الحكومة فرضت ضرائب مجحفة طالت كل الشرائح، موضحًا أن الشعب فقد ثقته في حكومة الحريري ويطالب بتشكيل حكومة جديدة لديها نهج جديد يقوم بتنفيذ الإصلاحات النافذة دون الشعارات الرنانة.

وأشار خبير الشئون الاقتصادية، إلى أن المواطن اللبناني لم يلمس أي تحسن في مستوى المعيشة لذلك لجأ إلى الشارع للتعبير عن غضبه.

يذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت احتجوا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات مما دفع الحكومة لإلغاء رسوم جديدة مقترحة على خدمة الواتساب.

وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتقديم استقالته تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي في لبنان.