قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة، طرحت أصناف وأسعار تقاوي المحاصيل الشتوية بأسعار مبالغ فيها مما أثار غضب المزارعين، لافتا إلى أن الوزارة طرحت تقاوي القمح في عبوات تزن 30 كيلو بسعر 250 جنيها، فيما كان سعر نفس العبوة من تقاوي القمح الموسم الماضي زنة 30 كيلو بـ230 جنيها فقط بزيادة 20 جنيه، في كل عبوة.

وأشار عبدالرحمن، في تصريحات له، اليوم، إلى أن الوزارة طرحت تقاوي الفول البلدي في عبوات 35 كيلو بـ940 جنيه وكانت نفس العبوة العام الماضي بسعر 460 بزيادة 480 جنيه، وأيضًا زادت تقاوي عبوة الشعير الـ30 كيلو من 200 جنيه في أكتوبر الماضي إلى 300 جنيه أكتوبر الحالي، وزاد سعر كيلو تقاوي البصل من 160جنيها الموسم الماضي إلى 200 جنيه هذا العام، وزات أسعار العبوات الـ10كيلو من تقاوي الفاصوليا من 300 جنيه عام 2018 إلى 320 جنيه عام 2019.

وأضاف، أنه في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الزراعة أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية الأساسيه من قمح وبصل وبسلة وفاصوليا وغيرها، والتي يفترض أنها مدعمة، إلا أنها ثبتت أسعار تقاوي البرسيم حفاظا علي شعور المواشي وضد السياسة العامة للدولة والتي تهدف للحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه، والتي يُعد البرسيم أحد أهم هذه المحاصيل.

ونوّه بأن الوزارة طرحت سعر تقاوي عبوة البرسيم الـ 10كيلو بسعر 320 جنيه، أي بنفس سعر عبوة تقاوي البرسيم زنة الـ 10كيلو العام الماضي، مشيرا إلى أن الفلاحين يشكون من ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أيدي عاملة وأسمدة ومبيدات وأجرة نقل وأجرة الآلات الزراعية، في ظل ضعف الدعم والتمويل الزراعي.

ولفت إلى أن هذه الزيادة في أسعار التقاوي، تزيد الأعباء علي المزارعين وتزيد تكلفة الزراعة ومع تدني أسعار المنتجات الزراعية سوف يؤدي ذلك لخسائر كبيرة للمزارعين وعرقلة تنمية القطاع الزراعي، وفي حالة زيادة أسعار المنتجات الزراعية سوف تزيد الأعباء علي المواطنين.

ومن ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن هناك اهتمام كامل للفلاحين، كما أن هناك تكليفات صارمة من وزير الزراعة بإرضاء المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، لهم وذلك لكي نحقق لهم أكبر هامش ربح.

وأضاف القرش، لـ"الشروق"، أن وزارة الزراعة دائما ما تساعد صغار المزارعين، من خلال تحسين القدرات التسويقية، وعمل دورات إرشادية، واستباط أصناف جديدة من التقاوي.

وأشار القرش إلى أن وزير الزراعة حرص على أن تكون أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام بنفس أسعار العام الماضي، على الرغم من أنها تحمل الوزارة عبئا أكبر وتكاليف إنتاج أكثر.

ونفى القرش، صحة تصريحات نقيب الفلاحين، بأن وزارة الزراعة تبالغ في أسعار التقاوي، مؤكدا أن هذا ليس صحيحا، وأن جميع أسعار التقاوى في متوسط أسعار العام الماضي، وإذا كانت هناك زيادة فهي زيادات بسيطة ولا تذكر.