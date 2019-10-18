مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن غياب القوى الهجومية أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق كون المباراة تقام على ملعب فريقه، مشددا على أنهم أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف بالدوري على أن فريقه لديه رغبة في تحقيق الفوز تلو الآخر في المباريات ولكن لم يتحقق ذلك في هذا اللقاء.

وأشاد بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري، مؤكدا أنه كان الأفضل في الشوط الثاني تحديدا، موضحا أن مشكلة فريقه الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين ما أدى لعدم إحراز الأهداف.

وأوضح: "المشكلة الأكبر كانت خسارة الشوط الأول من حيث الأداء لصالح سموحة والأمور كانت أفضل في الشوط الثاني".

وأشار المدرب الفرنسي، إلى إنه يجب أن يعترف بأن كرة القدم بها التعادل والفوز والهزيمة، والفريق لم يلعب كرة جيدة في الشوط الأول تحديدا.

وأردف: "التعادل في مباراتين متتاليتين أمر عادي ووارد حدوثه، ومواجهة الطلائع كانت مختلفة لأن الفريق لعب بعشرة لاعبين من منتصف الشوط الأول وكان مطالبا بالفوز".

واختتم: "أمام سموحة الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول وطالبت اللاعبين في الشوط الثاني المغامرة من أجل الفوز وحصد نقاط اللقاء".

ورفع بيراميدز رصيده لـ8 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما حصد سموحة نقطته الخامسة ليحتل المركز التاسع بجدول الدوري.