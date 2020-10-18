نتنياهو بعد توقيع مذكرات تفاهم مع البحرين: ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.



وحسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، رحب نتنياهو بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين، قائلًا: «إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة».



كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين، مصرحًا بأنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام.



ووقع وزير خارجية البحرين ومندوبون إسرائيليون اليوم في المنامة على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البلدين.



وفي وقت سابق رحب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، لدى وصوله البحرين يوم الأحد، بإقامة العلاقات بين المنامة وتل أبيب، قائلا إن هذه الخطوة ستغير المنطقة بأكملها.



وصرح بن شبات لدى وصوله المنامة على رأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مراسم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، في كلمة ألقى الجزء الأول منها باللغة العربية: «هذا اليوم يوم عظيم.. اليوم يتحول فصل آخر لرؤية السلام إلى واقع».



وشكر بن شبات، نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على قياداته ورؤيته بعيدة المدى.