سلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على خسارة الوداد المغربي من الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وسجل محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي هدف التقدم ثم عزز زميله علي معلول فوز فريقه من ركلة جزاء.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين، في مباراة الإياب، المقرر لها الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الذي يلتقي فيها الفريقين على هذا الملعب.

البداية كانت مع موقع «lematin» والذي جاء بعنوان "الوداد يتلقى هزيمة مفاجئة أمام الأهلي"، وذلك في إشارة منهم لخسارة وصيف الدوري المغربي أمام البطل المصري.

بينما حرص الموقع الإلكتروني لجريدة المنتخب، على ابراز صورة احتفال اللاعبين على طريقة زميلهم "مؤمن زكريا" المصاب، معلقا عليها «لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال»، بجانب ابراز الموقع طريقة لعب المدرب الجنوب إفريقي للأحمر واستحواذ الفريق على المباراة.

وأشارت الجريدة إلى أن البداية كانت صادمة بهدف أحرزه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي إثر خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي، وأوضحت أن اللعنة لم تصب الوداد فقط في الشوط الأول بالهدف المباغت الذي سكن مرماه ولكن في إهدار فرصة التعادل من ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي.

وأوضح التقرير أيضا أن الوداد عانى الأمرين من ثلاثة عوامل كانت قاتلة جدا بالنسبة إليه، الأول أن دفاعه كان فوق نار مشتعلة! وكان قابلا للانفجار في أي وقت بسبب النقص الفضيع الذي عانى منه لغياب أهم مدافعيه.. والثاني معاناته مع النقص الكبير في اللياقة البدنية والمعنوية في آن واحد، ثم العامل الثالث وهو خيارات المدرب على مستوى خط الهجوم لإبقائه على كازادي في كرسي الاحتياط.

وأبرز موقع "le 360 sport"، هزيمة الوداد، في تقرير له عقب انتهاء المباراة، بعنوان «الأهلي يسقط الوداد في الدار البيضاء»، وعنوان فرعي "بطل مصر يقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا بعبور الوداد".

ووصف الموقع المغربي محمد الشناوي بالحارس المتألق نظرًا لتصديه لركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي إثر إعاقة المهاجم جباجبو لكن أهدرها بديع أووك.

وأشار التقرير ذاته إلى أن يحيى جبران مدافع الوداد ارتكب خطأ ساذجًا أمام محمد مجدي أفشة تسبب اهتزاز شباك الفريق البيضاوي بهدفٍ مبكر.

«الأهلي يقسو على الوداد ويلحق به هزيمة مذلة»، هذا كان عنوان موقع "chouftv"، تعليقا على خسارة الفريق المغربي، حيث أشار تقرير المباراة إلى أن نادي «القرن» نجح في تسجيل هدف سريع في الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه محمد مجدي أفشة، مستغلا خطأ فادحا من اللاعب يحيى جبران.

بينما أبرز موقع "hibapress" انتصار بطل مصر على الفريق المغربي تحت عنوان "الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي".

وأوضح تقرير المباراة إلى أن الأهلي تفوق على الوداد في النتيجة والأداء، مشيرًا إلى أن المدرب الأرجنتيني جاموندي المدير الفني للفريق البيضاوي بدا فاقدًا للحلول.

فيما جاء عنوان موقع "البطولة المغربي" في تقرير المباراة بالتالي، "الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابًا ويٌعقد من مأموريته إيابًا"، مشيرًا إلى أن أبناء الدار البيضاء بدأوا بداية مخيبة بعد استقبال مرماهم هدفًا بخطأ لا يُغتفر من يحيى جبران.

وأشار التقرير ذاته إلى أن خط دفاع الوداد بدا متفككًا طوال أحداث المباراة ولم ينجح في التعامل مع هجوم الأهلي، كما امتدح تألق الحارس المصري محمد الشناوي مشيرًا إلى أنه منع الفريق البيضاء من تسجيل هدفين.