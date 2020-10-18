محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخلفات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجهود اليومية المستمرة للأحياء والمدن برفع القمامة من الشوارع والميادين، حيث نفذت رئاسة مركز ومدينة سمنود حملة نظافة ليلية بشوارع مدينة سمنود وتم رفع 160 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى المحيطة بها.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة أعمال النظافة ورفع القمامة بأماكن متفرقة من مدينة السنطة.

وفي المحلة رفعت رئاسة حي ثان المحلة الكبرى، القمامة والمخلفات من مناطق العلو، مدخل المدينة، سكة طنطا، منشأة البكري، كوم الفرن، كوم بلازا، شارع طلعت حرب بالجمهورية، طريق البحر، سكة زفتي، شارع نادي الشرطة، شارع البحر، نعمان الأعصر، ميدان الشون، أسفل كوبري الفريق رضا حافظ ومناطق أخرى ومازال العمل مستمراً على مدار اليوم.

وفي طنطا أجرت رئاسة حي ثان طنطا أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة بالطريق السريع من مدخل المحلة، وكذلك بشارع عنتر بن شداد وشارع صدقي خلف مدرسة القاصد، وبجميع شوارع حي ثان طنطا بجانب أعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحي من خلال الورديات الأربعة المتتالية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي.