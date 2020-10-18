نزوح مواطنين عراقيين على خلفية مقتل 9 أشخاص جنوبي تكريت

شهدت ناحية الفرحاتية قرب قضاء بلد 80كم جنوبي تكريت، اليوم السبت، نزوحا كثيفا لمواطنين إثر مقتل 9 من أبناء الناحية صباح اليوم.

وقال الرائد أحمد سهيل المجمعي من شرطة ناحية الاسحاقي التي تتبعها الناحية، إن"العشرات من سيارات الأهالي بدأت منذ عصر اليوم بالنزوح من المنطقة إلى جهات مجهولة خوفاً على حياتهم بعد تهديدات من عناصر تابعة للحشد الشعبي بإنزال أقسى العقوبات بهم إذا تكلموا لوسائل الإعلام وكشفوا حيثيات ما حصل".

وقال المواطن جمعه صابر: "حضروا إلى قريتنا وقالوا سنقتص من كل من يكشف ما حصل".

وتابع صابر قائلا: "سنرحل إلى مناطق أكثر أمنا ولانعرف وجهتنا ولكننا قتلنا أمام قوات الجيش ولم تستطع التدخل".

وحاولت قوات الجيش العراقي التي حضرت إلى المنطقة منع المواطنين من النزوح لكنهم أخفقوا وتعرضت عجلات الجيش إلى الرشق بالحجارة من قبل المواطنين الغاضبين الذين واصلوا مسيرهم.

وأفاد الرائد سهيل بحدوث تراشق بأسلحة متوسطة وخفيفة بين قوات الجيش وعناصر لواء /43 من عصائب أهل الحق بعد محاولة عناصر العصائب منع المواطنين من النزوح.

وأدى التراشق إلى إصابة 4 من العصائب بجروح تم نقلهم الى مستشفى بلد العام للعلاج.

وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت الليلة الماضية أن عناصر من كتائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي اختطفت 13 شخصا من ناحية الفرحاتية وقد تم العثور على تسعة جثث فيما بقى مصير الأربعة مجهولا.