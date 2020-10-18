 عمدة موسكو: العاصمة الروسية تشهد تراجعا في أعداد العمالة الوافدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة موسكو: العاصمة الروسية تشهد تراجعا في أعداد العمالة الوافدة

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 2:34 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 2:34 م

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن أعداد العمال المهاجرين في موسكو تقلص بنحو 40%، مشيرا إلى أن هذا أثر على سوق العمل في عدد من القطاعات.

وقال سبوبيانين -في تصريح اليوم الأحد أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن نقص عدد العمال المهاجرين أدى إلى نقص اليد العاملة في عدد من القطاعات، خاصة في مجال الخدمات البلدية والوظائف المؤقتة، مثل تنظيف الشوارع من الثلوج والأعمال اليدوية، التي تستقطب اليد العاملة المهاجرة".

يُذكر أنه يعمل في العاصمة الروسية موسكو مئات الآلاف من العمال المهاجرين القادمين بشكل خاص من الجمهوريات السوفيتية السابقة.


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