البطريرك الماروني: السياسيون اللبنانيون يتجاهلون مطالب المتظاهرين ويعرقلون تشكيل الحكومة

وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي انتقاداً حاداً للمسئولين السياسيين اللبنانيين، متهما إياهم بتجاهل وإهمال وازدراء مطالب الشعب والمتظاهرين في انتفاضة 17 أكتوبر 2019، وعرقلة تشكيل حكومة جديدة للبلاد وعدم احترام مبادرات الدول الصديقة للبنان، والتي تستهدف مساعدة البلاد وإنقاذها من أزماتها.



واعتبر بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة الأحد - أن المنظومة السياسية اللبنانية لم تهتز جراء "الثورة الشعبية" أو تفجير مرفأ بيروت البحري وتداعياته المدمرة على العاصمة أو الانهيار المالي والتدهور الاقتصادي والجوع والفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب اللبناني، فضلا عن عدم إجراء أي إصلاحات أو التفاوض الجدي مع المؤسسات المالية الدولية.



وأشار إلى أن الشعب اللبناني "فقد الثقة بالرموز السياسية والدولة، في حين فقد المسئولون السياسيون من جهتهم الحياء واحترام الشعب والعالم، بينما عطّل القائمون على الدولة دورها ككيان دستوري في خدمة الشعب والمجتمع"، على حد قوله.



وأضاف "لا أحد بريء من دم لبنان النازف، المسئولية جماعية والحساب جماعي".. منتقدا بشدة تأخير الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، داعيا القوى السياسية إلى رفع أياديها عن الحكومة والتوقف عن التعطيل وإدخال البلاد في شلل سياسي.