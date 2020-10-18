وزير الصحة اللبناني: أعداد الإصابات بفيروس كورونا سترتفع مع فصل الشتاء

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن فصل الشتاء يُنذر بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل المزيد من الحالات التي تحتاج للدخول إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، داعيا المستشفيات الخاصة وجميع المستشفيات في عموم لبنان إلى توفير المزيد من الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة الإضافية للتعامل مع الوضع.



وأشار وزير الصحة اللبناني – في تصريح له اليوم الأحد – إلى أهمية التعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا، مشددا على أن أوجه هذا التعاون وتجاوب المواطنين اللبنانيين مع تعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالفيروس، أسفرت عن نتائج إيجابية حتى الآن في عدد من المناطق اللبنانية.



وشدد على أن الوعي المجتمعي وتحمل الفرد المسئولية هو العنصر الأهم في وقف انتشار الوباء، لافتا إلى أن الأماكن المخصصة للحجر الإلزامي أصبحت تكتسب أهمية وضرورة كبيرة في ظل تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات بالفيروس، وأنه يتعين حجر أي مواطن ليس لديه في مكان إقامته فرصة ليكون بمأمن لأسرته وجيرانه ومجتمعه.



على صعيد متصل، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي، قرارا بإغلاق كامل لـ 79 قرية وبلدة إضافية في عموم لبنان، في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا بها، ليرتفع بذلك عدد القرى والبلدات المغلقة كُليا إلى 248 قرية وبلدة.



من جانبها، أصدرت اللجنة الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مجموعة من التوصيات في ختام اجتماعها اليوم من بينها زيادة عدد الفحوص المخبرية (بي سي آر) للكشف عن الواقع الوبائي في القرى المصنفة خطرة والتي تشهد زيادة في عدد الإصابات.



وتضمنت التوصيات حصر قرار فتح أو إغلاق المؤسسات التعليمية بوزير التعليم وحده، وإغلاق تلك القرى والبلدات الخطرة بالكامل، والتشدد في تحرير محاضر الضبط والمخالفات بحق من لا يرتدي الكمامة خلال تنقله خارج المنزل، ومنع كافة أنواع المناسبات الاجتماعية، وإيقاف العمل بالمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس في القرى المغلقة.