مجموعات العمل المشتركة بين البحرين وأمريكا وإسرائيل تعقد اجتماعات لبحث مجالات التعاون

عقدت مجموعات العمل المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الأحد، عدداً من الاجتماعات لبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم الذين تم التوقيع عليهما في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر سبتمبر الماضي.

وترأس مجموعات العمل من الجانب البحريني كلاً من؛ الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ومحمد ثامر الكعبي، وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، وإيمان أحمد الدوسري، وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، تعمل مجموعات العمل على نقاشات موسعة لوضع أطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، وتحديد القطاعات الحيوية والهامة التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في تطوير مستقبل العلاقات بينهما.