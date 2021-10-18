سفير المغرب بالقاهرة: أهالي الوادي الجديد كالنخيل يرمزون للصبر والعطاء

قال السفير أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة، إنه لأول مرة يزور محافظة الوادي الجديد، ويشارك في الملتقى التسويقى الأول للتمور.

وأضاف التازي، خلال كلمته في ختام الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي نظمته محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة الصناعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تشهد نهضة كبيرة على مستوى الأقاليم، وهنيئا لمصر بهذه الإنجازات والخير والنماء الذي يعم الشعب المصري.

وأوضح أن أهل محافظة الوادي الجديد كالنخيل يرمزون إلى الصبر والعطاء، والنخيل له رمزية خاصة في نفوس أهل المغرب، والتمور أفضل ما يقدم ويتناول في المغرب، مضيفًا أن ما يتم من توسعات في زراعة النخيل والتنمية بالوادي الجديد هو بداية حقيقية لطريق التنمية، وكل التحية للأمة المصرية.

وأشار الى أن هناك توأمه بين الوادي الجديد وواحة تافيلالت، والتي تضم مجموعة واحات في المغرب وتمتاز بزراعة أنواع التمور المختلفة، متمنيا للوادي الجديد مزيد من التقدم.