افتتاح ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وإدارة التخطيط العمراني وإدارة المساحة بمحافظة قنا.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الورشة ينظمها مركز الخدمة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة في التوعية بأهمية حوكمة العمران والقضاء على العشوائيات والتكدس، ومناقشة منظومة البناء الجديدة.

واستعرض الدكتور عرفة محمود أحمد مدير مركز الخدمة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، آليات العمل بمنظومة البناء الجديدة وأهم التحديات في تطبيق هذه المنظومة.

وأضافت الدكتور جميانة داوود مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالكلية وعضو استشاري بمنظومة الاشتراطات البنائية بالكلية، أن الورشة حرصت على تواجد كل الأطراف المعنية بمنظومة البناء الجديدة، والتي ستستمر لمدة يومين يتم خلالها تناول كل التفاصيل والاستفسارات الخاصة بالمنظومة الجديدة.