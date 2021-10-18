 رئيس أركان البحرية الهندية: علاقاتنا الاستراتيجية تزايدت مع الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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رئيس أركان البحرية الهندية: علاقاتنا الاستراتيجية تزايدت مع الولايات المتحدة

البحرية الهندية صورة أرشيفية
البحرية الهندية صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:08 ص

أكد رئيس أركان سلاح البحرية الهندي الأدميرال كارامبير سينج، اليوم، أن العلاقات الاستراتيجية مع البحرية الأمريكية شهدت تزايدا خلال الأعوام القليلة الماضية.

جاء ذلك في أعقاب لقاء رئيس أركان سلاح البحرية الهندي مع رئيس عمليات البحرية الأمريكية الأدميرال مايك جيلداي الذي يقوم حاليا بزيارة للهند تستغرق خمسة أيام.

وقال الأدميرال كارامبير سينج، في تدوينة له على موقع التدوين المصغر، تويتر، إن لديه ثقة في أن التواصل بين الجانبين سيمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى أعلى.

ومن جانبه، فإن رئيس عمليات البحرية الأمريكية أكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وأن بلاده تعتبر الهند واحدة من شركائها الذين ترتبط بهم بعلاقات وثيقة.

ومما يذكر أن الأدميرال الأمريكي اجتمع أيضا مع قائد القيادة البحرية الغربية الهندية نائب الأدميرال هاري كومار، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك، وأن الجانبين أكدا مجددا تنامي مستوي التعاون البحري والشراكة بين البلدين.

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