حماس: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه الموساد

أعربت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الثلاثاء، عن تقديرها لجهود ماليزيا في "إنقاذ فلسطيني من سكان القطاع اختطفه جهاز الموساد الإسرائيلي".



وتوجهت الوزارة، في بيان وزع على الصحفيين، بالشكر للشرطة وللأجهزة الأمنية الماليزية على إنقاذ الفلسطيني، الذي لم تذكر هويته أو أي تفاصيل عنه، على "كشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم".



واستنكرت الوزارة "هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا"، داعية إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.



وكانت وسائل إعلام ماليزية وعربية أعلنت أن الشرطة الماليزية أفرجت عن فلسطيني قيل إن عملاء للموساد الإسرائيلي اختطفوه واستجوبوه في كوالالمبور بشأن علاقته مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.



وفي أبريل عام 2018، قُتل مهندس فلسطيني وعضو في حماس بالرصاص خارج مسجد في كوالالمبور، فيما اتهمت الحكومة الماليزية في حينه "عملاء أجانب" بالوقوف وراء الحادثة.