رئيس جامعة الأقصر يُكرم الطلاب الفائزين بمسابقة البحوث الاجتماعية

كرم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، طالب وطالبة من المتيمزين في إعداد أبحاث تناقش مشكلات وقضايا مجتمعية ووضع مقترحات لحلها، في إطار مسابقة البحوث الاجتماعية التي نظمتها الجامعة خلال العام الجامعي 2021-2022م، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والسيدة ذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وسلم الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة شهادات التكريم لصاحب المركز الأول؛ الطالب فؤاد حجاج جمعة، بكلية السياحة والفنادق، كما كرم رئيس الجامعة الطالبة مروة حسين علي، بكلية الألسن والتي حصدت المركز الثاني بالمسابقة.

كما كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بالمسابقة والتي ضمت كل من؛ الدكتور سيد أبو الدهب العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بتميز الموضوعات البحثية التي شارك بها الطلاب، لاسيما مايتناول منها قضايا مجتمعية تمس المجتمع ومشكلاته، موجهًا الشكر للجنة التحكيم لجهودها خلال تنظيم المسابقة، ولإدارة رعاية الطلاب لحسن رعايتها المسابقة وكافة الأنشطة المتنوعة للطلاب.



