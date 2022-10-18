يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، نظيره الأهلى غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى قمة الجولة الأولي بمسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي وتعد هذه المباراة هى الأولي للقيادة الأسبانية الجديدة للدراويش ”خوان جاريدو” الذى يعتبر المدرب الاجنبي الـ 20 فى تاريخ النادي خلال مواجهة الأهلي فى جميع البطولات.

ويعد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدرب الرابع الذي جمع بين تدريب الأهلي والإسماعيلي حيث سبقه كل من محمد الجندي نجم الأحمر ومدربه السابق والذي تولى القيادة الفنية للدراويش في موسم 1963- 1964، ثم طه إسماعيل نجم الشياطين الحمر ومدربهم السابق، الذي تولى تدريب الدراويش في الفترة من 1998 حتى 1999، و أخيراً البرتغالي بيدرو بارني الذي تواجد في الجهاز الفني لمانويل جوزيه وتولى تدريب الاسماعيلي في الفترة من يناير حتى مايو 2018.

ومن أبناء الأهلي أيضاً الذين تولوا تدريب الإسماعيلي، محسن صالح الذي تولى تدريب الأصفر أكثر من مرة، وتوج معه بآخر لقب للدوري الممتاز موسم 2001 – 2002، والعميد حسام حسن تدريب الدراويش لمدة قصيرة بنهاية موسم 2010 – 2011 ، إلا أن الثنائي الأخير لم يقوما بتدريب الأهلي.

تاريخياً .. تحمل قمة الأحمر والأصفر المباراة رقم 50 للمدربين الأجانب أمام الأهلي، لعب الإسماعيلي 49 مباراة، فاز في 13 تعادل 13 خسر 23، له 45 هدفًا عليه 67 هدفًا، كلين شيت 12 لقاء.

حيث خاض الإسماعيلي 43 مباراة بالدورى العام ” بينهم مواجهتين فاصلتين على لقب الدورى ومباراة تم إلغاء الموسم بالكامل بعد صعود مصر لنهائيات كأس العالم 90 ” بالإضافة إلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومثلهما فى دورى أبطال العرب ولقاء فى كأس مصر ولقاء فى كأس رابطة الأندية المحترفة بعيدًا عن الأنجليزى سولمان.