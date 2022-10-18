وفد من التوافق الوطنى والمبادرة السودانية للتوافق على الترتيبات الدستوية يلتقي البرهان

التقى وفد ممثلي قيادات قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطنى) وقيادات المبادرة السودانية للتوافق على الترتيبات الدستورية، بقيادة جعفر الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين.

وقدم الوفد شرح لمضمون الاعلان السياسى المشترك وكيفية تعديل الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م، باعتبارها الوثيقة التأسيسية وعنوان لثورة ديسمبر المجيدة.

كما أكد الوفد انفتاحهم على حوار سودانى_سودانى، برعاية منصة سودانية و تسهيل من الآليه الثلاثية، وثمن الوفد تصريحات البرهان التى أكد فيها وقوف قيادة القوات المسلحة على مسافة واحدة من كل القوى والمبادرات، وأنهم ليسوا بصدد الدخول فى اى حل ثنائي، لافتا إلى تطلعه لرؤية توافق سياسى يضم كل الأطراف.

وسلم الوفد نسخة معتمدة من الإعلان السياسى، ووعد الفريق البرهان بالرد عليها.

من ناحية أخرى، أكد الوفد بأن هناك إعلان دستورى سوف يتم تطويره بناءا على الأتفاق الذي تم بين مبادرة الترتيبات الدستورية والحرية والتغيير التوافق الوطني.