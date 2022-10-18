عمران خان يعتزم تنظيم مسيرة هذا الشهر إذا لم تعلن الحكومة عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، إنه سوف ينظم مسيرة احتجاجية إلى إسلام آباد هذا الشهر إذا لم تعلن الحكومة عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما فاز حزبه بأغلبية المقاعد في انتخابات تكميلية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاستعدادات للمظاهرات السلمية اكتملت تقريبا، وفقا لما قاله خان في مؤتمر صحفي. ولم يعلن خان عن موعد المسيرة.



ويأتي تحذير خان لحكومة رئيس الوزراء شهباز خان بعد يوم من فوز حزبه بستة من أصل ثمانية مقاعد تم التنافس عليها في انتخابات تكميلية.



ويقول بعض المحللين إن فوزه يظهر الدعم الشعبي لخان في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة.



ويعقد خان، الذي تمت الإطاحة به عبر تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي، اجتماعات حاشدة تجتذب أعدادا كبيرة في أنحاء باكستان للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.



وقال خان إن نتيجة الانتخابات بمثابة استفتاء يرفض حكومة شهباز شريف، الذي أكد بالفعل أن إجراء انتخابات مبكرة أمر غير مطروح.



وقالت وزيرة الإعلام مريم أورانجزب إن الحكومة لن تسمح لأحد بإحداث اضطراب سياسي.



وقال وزير الداخلية رانا سناء الله للصحفيين إنه إذا حث خان أنصاره على المسيرة إلى العاصمة لمحاولة الإطاحة بالحكومة، سوف يتم إيقافه "بكامل القوة".