 زيلينسكي: روسيا دمرت 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا خلال أسبوع - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 8:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: روسيا دمرت 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا خلال أسبوع

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 7:49 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن سلسلة من الهجمات الروسية بدأت مطلع الأسبوع الماضي "دمرت" 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن "انقطاع كبير للكهرباء في أنحاء البلاد".

وأضاف زيلينسكي، أنه لم يعد هناك "مجال للمفاوضات مع نظام بوتين".

ويذكر أن روسيا تشن هجمات صاروخية وبطائرات الدرون على المدن الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي، حيث أدت هجمات اليوم لانقطاع الكهرباء والمياه في مناطق بشرق كييف.

ودعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو المواطنين لتوفير الكهرباء وتخزين مياه الشرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك