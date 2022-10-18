زيلينسكي: روسيا دمرت 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا خلال أسبوع



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن سلسلة من الهجمات الروسية بدأت مطلع الأسبوع الماضي "دمرت" 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن "انقطاع كبير للكهرباء في أنحاء البلاد".



وأضاف زيلينسكي، أنه لم يعد هناك "مجال للمفاوضات مع نظام بوتين".



ويذكر أن روسيا تشن هجمات صاروخية وبطائرات الدرون على المدن الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي، حيث أدت هجمات اليوم لانقطاع الكهرباء والمياه في مناطق بشرق كييف.



ودعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو المواطنين لتوفير الكهرباء وتخزين مياه الشرب.