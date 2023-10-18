حشد جماهيري بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ لدعم القضية الفلسطينية

احتشد مئات المواطنين من كافة مدن محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ، لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد نحو 500 شهيد من الأطفال والكبار، في واقعة ندد بها المجتمع الدولي.

ورفع المواطنين الأعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية. وردد المواطنين هتافات لدعم القضية الفلسطينية منها "فلسطين عربية" ، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، "تسقط إسرائيل"، " افتح الحدود" ، " تحيا مصر وتحيا فلسطين"، " الله أكبر "، خيبر خيبر يا يهود .. جيش محمد يدأ يعود"، يا فلسطيني دافع دافع .. حق اخوتنا راجع راجع".

وشارك في الوقفة الداعمة للفلسطينيين جميع أطياف المجتمع السيناوي، من مواطني المدن، ومشايخ القبائل البدوية، ورجال الدين، ورجال الكنيسة، والعمال والعاملين في القطاع السياحي.